Alessia Marcuzzi tra Stefano e Belen? “Mi proibiscono di parlare”

Intervistata da Repubblica Alessia Marcuzzi si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni, ha anche commentato le voci che da anni insinuano che ci sia stato un flirt con Stefano De Martino. Ha davvero avuto a che fare con la crisi scoppiata in passato tra il noto conduttore campano e Belen Rodriguez? Da qualche settimana la loro storia d’amore tra i due è giunta di nuovo al capolinea, i motivi però non sono ancora noti.

Ai palinsesti Rai De Martino e la Marcuzzi sono stati immortalati mentre erano seduti uno accanto all’altra, questo ha fatto riaccendere di nuovo le voci sul loro presunto coinvolgimento amoroso. Come mai lei non ha mai fatto davvero chiarezza sul pettegolezzo? Questa la sua risposta: “Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale.” Ha poi rivelato che Francesca Fagnani l’aveva invitata a Belve ma lei ha rifiutato per salvarsi da se stessa perché fa fatica a trattenersi.

Parlando un po’ di sé Alessia Marcuzzi ha fatto sapere che come persona ama la leggerezza, questa viene spesso confusa come superficialità ma a parer suo è una grande dote. Da adulta si è resa conto di aver avuto tante insicurezze. Pensa però che sia una conquista accettare di non piacere a tutti, priva invece aveva l’ansia. Anche alla figlia cerca di far capire che la cosa importante è piacere a se stessi e non agli altri, a Mia dice anche che nella vita il dono è essere unica e non omologarsi.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi, ritorno di fiamma con l’ex? Pizzicati insieme a Formentera