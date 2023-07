Alessia Marcuzzi, ritorno di fiamma con l’ex? Pizzicati insieme a Formentera

Ritorno di fiamma incorso tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi? I due dopo nove anni di matrimonio avevano annunciato la fine della loro relazione a settembre del 2022. In molti però sospettavano da tempo che le cose tra loro non andavano più a gonfie vele, già dal 2020 infatti si parlava di una presunta crisi.

Dopo quasi un anno dall’annuncio della rottura i due potrebbero essersi ritrovati, a lanciare lo scoop ci ha pensato il settimanale Gente. I due sono stati pizzicati insieme durante una vacanza a Formentera, però non sono da soli. Con loro ci sono anche alcuni amici e Tommaso, il figlio nato dalla storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi. La nota ed amatissima conduttrice e l’ex marito quando stavano insieme hanno trascorso molte romantiche vacanze sulla splendida isola, sono tornati proprio lì perché hanno ricominciato a frequentarsi?

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, non è infatti chiaro se stiano provando a concedere un’altra chance al loro amore. Dopo la separazione Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi sono rimasti in buoni rapporti, la loro infatti potrebbe anche essere solo una vacanza in ‘amicizia’. Non ci resta però che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.

LEGGI ANCHE -> Marica Pellegrinelli svela: “Ho avuto un tumore, ne sono uscita più forte”