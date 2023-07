Marica Pellegrinelli svela: “Ho avuto un tumore, ne sono uscita più forte”

Marica Pellegrinelli nella giornata di ieri, martedì 11 luglio, si è lasciata sfuggire un’inaspettata rivelazione sul suo profilo Instagram. Di cosa si tratta? Lo scorso anno ha lottato contro un tumore, si è dovuta sottoporre ad un’operazione dopo aver scoperto fortunatamente in tempo un male nel suo ovaio destro. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha fatto sapere che nonostante tutto è stata la più bella estate della sua vita perché ha ricevuto moltissimo amore e tante conferme.

Fino ad ora non ne aveva parlato per riservatezza, per paura e anche un po’ per scaramanzia. Ha poi svelato: “Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità”, questo grazie a se stessa e alle persone che l’hanno sostenuta. Ai suoi tantissimi follower ha consigliato di andare dal medico una volta in più piuttosto che una in meno e di non ascoltare mai chi sminuisce i loro malesseri.

Marica Pellegrinelli ha fatto sapere che da qualche mese sente che sta tornando tutto alla normalità, il suo corpo inizia a rispondere e lei si sente felice e baciata dalla fortuna. Ha poi concluso dicendo che vuole continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma straripante.

