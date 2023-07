Vieri compie 50 anni e svela: “Costanza mi ha cambiato la vita”

Christian Vieri oggi 12 luglio 2023 spegne 50 candeline, in un’intervista concessa a Il Corriere della Sera si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni, anche sulla sua sfera personale. In passato tantissimi sono stati i traguardi e i successi raggiunti come calciatore, si è poi ritirato definitivamente nel 2009. Da circa sei anni è legato sentimentalmente all’ex velina Costanza Caracciolo, i due sono più complici e innamorati che mai.

Da quando l’ha incontrata la sua vita è totalmente cambiata, con lei ha iniziato a sentirsi un uomo maturo e ha avvertito il desiderio di costruire una famiglia. Dopo soli tre mesi di relazione decisero di provare ad avere un figlio, Stella è arrivata praticamente subito. Nel 2019 sono convolati a nozze in gran segreto e l’anno dopo è nata Isabel, la lor seconda figlia. Ad oggi l’ex calciatore si dedica totalmente alla sua famiglia, è un padre e un marito molto presente e premuroso. Parlando della moglie ha detto: “Costanza mi ha cambiato la vita, mi ha dato due bambine che ogni volta che parlo di loro mi viene da piangere.”

Per la moglie e le loro figlie prova un amore immenso, ci ha tenuto a precisare che lui vive per prendersi cura di loro. Ha poi ammesso di essere molto geloso, con ironia ha fatto sapere che sarà ‘una roba da infarto’ quando le figlie porteranno a casa i primi fidanzati, però sono ancora piccole e ci vorrà ancora molto tempo.

