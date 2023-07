Lorella Cuccarini rifiuta la proposta Rai: il motivo della sua scelta

Lorella Cuccarini ha ricevuto una proposta dalla Rai, quale? Quella di prendere il posto di Serena Bortone su Rai Uno nella fascia delle ore 14, lei però non ha accettato. Intervistata da TvBlog ha rivelato di essere stata contattata dal direttore intrattenimento daytime Rai, Angelo Mellone, ha però svelato che non intende tornare in Rai con un programma quotidiano.

La nota conduttrice ha spiegato che con Amici ha avuto la possibilità di conoscere un pubblico molto più giovane ed è l’aspetto che le ha dato maggiore soddisfazione. Questa è una cosa che in Rai non può succedere, a parer suo infatti lì si parla solo ad una certa fetta di pubblico e non a tutto. Lorella Cuccarini ha poi continuato dicendo: “Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato.”

La professoressa di Amici ci ha tenuto anche a precisare che a prescindere da tutto non avrebbe lasciato Mediaset perché lì sta bene. In questo momento è molto serena, contenta e soddisfatta e per lei tutto questo è fondamentale. Per quanto riguarda invece il futuro ha fatto sapere di essere aperta ad ogni tipo di proposta, purché ne valga la pena.

LEGGI ANCHE -> Helena Prestes torna a parlare di Spinalbese: “Tra noi c’è…”