Veronica Cozzani svela: “Non farò mai un reality”, il motivo

In questi anni quasi tutta la famiglia Rodriguez ha partecipato all’Isola dei famosi, Jeremias per ben due volte, quest’anno ha fatto parte del cast insieme al padre Gustavo, solo Veronica Cozzani non è mai approdata sul piccolo schermo nel cast di un reality. In molti continuano a chiedersi se anche lei prima o poi accetterà di sbarcare in Honduras o se parteciperà al Grande Fratello Vip.

Ospite ieri a Isola Party la madre di Belen Rodriguez ha fatto sapere che non la vedremo mai in televisione nei panni di concorrente di un reality. Il motivo? Lo ha svelato lei stessa dicendo: “Io non farò un reality per il tema del bagno. A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Poi ci sono le telecamere. Non avere un bagno per me non posso sopportarlo.” Più volte ha ribadito che mai nella sua vita potrebbe far parte del cast di un reality.

Veronica Cozzani ha continuato dicendo che lei è l’unica della famiglia che non farà reality. A detta sua il bagno per lei è un rituale, ha spiegato che non potrebbe condividerlo e non potrebbe mai fare le sue cose in spiaggia in una buca. Con ironia ha poi concluso dicendo: “Ma poi nessuno mi conosce dove vado? Scherzi a parte non mi vedo per nulla in questo genere di programmi, sono anche troppo buona per farli”.

