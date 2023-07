Helena Prestes torna a parlare di Spinalbese: “Tra noi c’è…”

Archiviata la storia d’amore con Belen Antonino Spinalbese è stato accostato a diverse donne note del mondo dello spettacolo, tra i vari flirt c’è anche quello con Helena Prestes. Da poco si è conclusa la sua partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei famosi, questo però non era il suo primo reality. Lo scorso anno l’abbiamo anche vista a Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon.

La frequentazione tra loro non è durata a lungo, l’ex naufraga qualche tempo fa aveva rivelato che la presenza continua dei paparazzi non aveva giovato affatto alla loro conoscenza. I due si sono da poco rivista al party organizzato dal settimanale Chi, in tanti si sono chiesti in che rapporti siano oggi. È bene precisare che non c’è stato nessun riavvicinamento tra Antonino Spinalbese ed Helena Prestes, lei oggi è felice accanto a Carlo Motta. I due sono più innamorati che mai, l’ex naufraga intervistata da Fanpage ha rivelato che se lui le facesse la proposta di matrimonio lei lo sposerebbe.

Parlando invece dell’ex di Belen ha confermato che erano insieme alla festa organizzata dalla nota rivista. Ha poi spiegato che Spinalbese è il co-founder dell’agenzia di comunicazione e social media in cui lei lavora da circa un anno. Helena Prestes ha poi aggiunto: “Tra noi, come ho specificato più volte, c’è solamente un rapporto di lavoro.”

LEGGI ANCHE -> Giuseppe e Gabriela dopo il falò: “Succederà qualcosa di inaspettato”