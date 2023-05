Lorella Cuccarini sul coming out della figlia: “Sono molto stupita…”

Nei giorni scorsi la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, ha fatto coming out. Sul suo profilo Instagram ai suoi seguaci ha rivelato di non aver mai amato le etichette, una persona le interessa per ciò che è a prescindere dal genere. Ha poi fatto sapere che potrebbe innamorarsi sia di un ragazzo che di una ragazza.

La nota ed amatissima professoressa di Amici in un’intervista concessa al settimanale Gente ha commentato senza problemi le recenti rivelazioni della figlia dicendo: “Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione.” A detta sua nelle sue parole non ha trovato nulla di azzardato, infatti sono state semplici e chiare. Ci ha tenuto poi a precisare che Chiara è grande ed è libera di esprimere ciò che prova.

Lorella Cuccarini rispetta la vita e le idee dei suoi figli e non avrebbe alcun tipo di problema se Chiara si fidanzasse con una donna. Ha poi continuato dicendo che nella sua famiglia non ci sono barriere, sia lei che il marito hanno sempre pensato ad una sola cosa. Quale? Che la cosa più importante è che i loro figli prendano sempre delle scelte che li inducano ad essere felici.

