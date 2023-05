Canalis e Maddalena Corvaglia, svelato il motivo della rottura: c’entra un uomo

Nei giorni scorsi Maddalena Corvaglia è tornata a parlare della sua amicizia con Elisabetta Canalis. Le sue si erano conosciute a Striscia la notizia molti anni fa mentre facevano le veline ed erano diventate inseparabili. Entrambe si erano poi trasferite a Los Angeles dove erano entrate in affari insieme, da qualche anno però non si parlano più.

Dal momento della rottura in moltissimi continuano a chiedersi cosa possa essere successo tra loro per mettere fine alla loro amicizia. Più volte si è parlato di un litigio avvenuto per motivi lavorativi, ma le cose potrebbero non essere così. Le dirette interessate non hanno mai voluto rivelare i motivi che le hanno spinte ad allontanarsi, da poco però la Corvaglia ha fatto sapere che per lei ciò che è successo è troppo grave e, almeno per il momento, non se la sente di perdonare l’ex amica. Ci ha tenuto però a precisare che nonostante tutto continua a volerle bene e le augura di essere sempre felice.

Stando a Mow Magazine Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia potrebbero aver litigato per un uomo e non a causa di motivi economici. Secondo l’indiscrezione trapelata la Canalis avrebbe avuto per mesi un flirt segreto con l’ex marito di Maddalena, Stef Burns. Un flirt che sarebbe venuto a galla dalla confessione di lui, stando alla rivista anche amici e familiari ne sono a conoscenza. Al momento si tratta però solo di un’indiscrezione, nessuna delle due ha infatti rotto il silenzio per confermare o smentire il rumors.

LEGGI ANCHE -> Maddalena Corvaglia svela: “Canalis? Non la perdono, troppo grave”