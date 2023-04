Maddalena Corvaglia svela: “Canalis? Non la perdono, troppo grave”

Intervistata da Il Corriere della Sera Maddalena Corvaglia si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni, tra le varie cose ha parlato anche della fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis. Da anni le due hanno interrotto ogni rapporto, ma non hanno mai reso noti i motivi che le hanno spinte a litigare.

L’ex velina di Striscia la notizia ha fatto sapere che la loro è stata una bellissima amicizia, anche nei momenti più difficili sono state complici e inseparabili. Ciò che è successo tra loro non lo rivelerà mai, ha poi aggiunto: “È stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza.” A detta sua non è una str***a però pe paura di vederle andare via tende a non far avvicinare troppo le persone.

Maddalena Corvaglia ha continuato dicendo che al momento non se la sente di perdonare l’ex amica, ma in futuro mai dire mai. Ad ogni modo le vuole ancora bene e le augura sempre il meglio e di essere felice, sapere che al momento ha problemi personali le dispiace molto. Riferendosi ancora ad Elisabetta Canalis ha rivelato che senza di lei ha provato per molto tempo una sensazione di vuoto, col tempo però si è abituata alla sua assenza.

