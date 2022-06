Alessia Marcuzzi in Rai con Boomerissima: i dettagli del nuovo programma

Dopo l’addio a Mediaset annunciato sui social circa un anno e mezzo fa Alessia Marcuzzi non ha condotto nessun altro programma in televisione. Durante la sua lunga pausa dal mondo dello spettacolo si è dedicata al suo brand Marks & Angels, alla linea di cosmetici che ha realizzato ‘Luce’ e ad altri progetti che nulla c’entrano con la tv.

Nelle scorse settimane è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha ammesso che condurre le manca. Aveva anche lasciato intendere che un ritorno in televisione poteva non essere così lontano. Per la gioia dei suoi tantissimi fan infatti a breve tornerà sul piccolo schermo, ma non a Mediaset. Con un nuovo show chiamato Boomerissima la nota ed amatissima conduttrice approderà infatti in Rai. Sembra che le trattative siano in corso da tempo e che il suo coinvolgimento sia ormai una certezza.

TvBlog fa sapere che Alessia Marcuzzi condurrà il programma su Rai Due in prima serata, gli appuntamenti saranno sei e andranno in onda da novembre. Sul portale si legge poi: “Certo parrebbe un programma con alcune assonanze con i Migliori anni, ma staremo a vedere come verranno dosati gli ingredienti per capire e vedere le eventuali somiglianze con il varietà diretto e condotto da Carlo Conti.” Né la Rai né la conduttrice hanno ancora confermato la novità, nei prossimi giorni però verranno presentati i palinsesti Rai, dove scopriremo se la Marcuzzi condurrà Boomerissima su Rai 2.

