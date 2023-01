Christian Vieri e Costanza Caracciolo hanno deciso di iniziare il nuovo anno concedendosi una vacanza da sogno con le loro due splendide figlie alle Maldive. Sui loro profili Instagram mostrano ai fan paesaggi incantevoli, si trovano in un resort tra spiagge e acque meravigliose. L’hotel tra le palme si trova in un luogo paradisiaco, l’isola Siyam World, una delle più grandi delle Maldive.

Circondati dal lusso la coppia si sta godendo momenti di relax e divertimento, oltre alla meravigliosa spiaggia non mancano piscine, ristoranti lussuosi e campi da tennis. Soggiornare nella fantastica struttura non è certo alla portata di tutti, i costi sono infatti inavvicinabili per molti. Di che cifre si parla? Per trascorrere una notte al Siyam World in una villa sulla spiaggia con accesso ad una piscina da 100 metri quadrati il prezzo parte da circa 950. Se si vuole invece optare per le residenze con quattro camere da letto da 700 metri quadrati i prezzi salgono intorno ai 4.800 euro.

Il resort prenotato da Christian Vieri e Costanza Caracciolo per la loro favolosa e lussuosa vacanza è la Beach Suite. Questa è composta da un grande salotto, diverse camere da letto e una bellissima terrazza all’aperto.

