Alessia Maruzzi e Paolo, matrimonio finito: l’annuncio ufficiale

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati. I due si erano sposati nel 2014 a Londra in gran segreto, per anni sono apparsi molto complici e innamorati ma qualcosa da un po’ di tempo era cambiata. I fan avevano notato il cambiamento, più volte si è parlato di crisi e rottura ma la conduttrice aveva sempre smentito.

Dopo otto anni d’amore la coppia ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore, ad annunciare la notizia sono stati proprio loro tramite una nota ufficiale e congiunta all’Ansa. Tra le varie cose si legge: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere.” La conduttrice ci ha tenuto anche a precisare che l’ex marito Paolo e i suoi figli continueranno il loro immutato rapporto di affetto e amore che in questi anni hanno costruito.

Poche parole per annunciare la loro separazione, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi non hanno reso noti i motivi che li hanno spinti a mettere fine al loro matrimonio. Ogni rottura, anche se presa di comune accordo, comporta sempre delle sofferenze ed è probabilmente per questo che preferiscono almeno per il momento non rivelare altri dettagli sulla fine del loro amore.

