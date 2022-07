Alessia Marcuzzi, i rapporti con Mediaset dopo l’addio: parla la conduttrice

Dopo 25 anni Alessia Marcuzzi lo scorso anno ha deciso di dire addio a Mediaset perché i programmi che le proponevano non erano più nelle sue corde. Il suo inaspettato annuncio sui social spiazzò non poco i suoi tantissimi fan che per mesi si sono chiesti quando l’avrebbero rivista sul piccolo schermo.

Dopo circa un anno e mezzo di pausa la stimata e amatissima conduttrice è pronta a tornare in televisione, però non lo farà a Mediaset. Nelle scorse settimane è stata ufficializzata la sua presenza in Rai, condurrà infatti su Rai Due Boomerissima, un nuovo programma che lei stessa ha ideato. La Marcuzzi è davvero felice per il suo nuovo progetto e non vede l’ora di tornare a vestire i panni di conduttrice. Durante la sua lunga pausa si è dedicata ad altro ma il piccolo schermo le è molto mancato.

Intanto, dopo il passaggio in Rai in molti si chiedono in che rapporti sia oggi con Mediaset. A farlo sapere è stata lei stessa in un’intervista concessa al settimanale Nuovo. Questo è ciò che ha detto: “Abbiamo mantenuto ottimi rapporti, non c’è stato alcun tipo di discussione o di litigio. Insomma, per me questo è stato importante”. Alessia Marcuzzi ci ha tenuto anche a far sapere che è davvero felice di approdare su Rai Due perché a detta sua è la rete che le somiglia di più, dove c’è anche un ‘pizzico di politicamente scorretto’.

