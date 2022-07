Boomerissima, Alessia Marcuzzi svela: “Il format si svolgerà in 3 parti”

Per più di un anno e mezzo Alessia Marcuzzi è stata assente dalla televisione, l’addio a Mediaset annunciato dalla stessa conduttrice sui social era stato un fulmine a ciel sereno per i suoi tantissimi fan. In molti si sono chiesti a lungo quando sarebbe tornata sul piccolo schermo, da poco è stato svelato quale sarà il suo nuovo ruolo in tv, condurrà Boomerissima su Rai Due.

Nessun ritorno a Mediaset quindi per l’amatissima conduttrice. Lei stessa ha fatto sapere in un’intervista concessa a Il Giornale di aver ideato lei il programma e di essersi recata dal direttore Stefano Coletta perché dopo averlo scritto si è subito detta che sarebbe stato giusto per Rai 2. La nota conduttrice ha poi aggiunto che si tratta di un programma che si è cucita addosso e lo ha scritto insieme ai suoi autori.

Alessia Marcuzzi ha fatto poi sapere che Boomerissima si svolgerà in tre parti. Queste le sue parole: “Una è lo studio, un’altra è la strada dove andrò a prendere delle persone, un’altra è un pezzetto di casa mia, cioè non proprio la mia, sarà ricostruita.” Ha poi spiegato che si tratta di un varierà che racconta film, musica, fatti di cronaca, mode e altro ancora. In studio approderanno ospiti nazionali e internazionali oltre a sfide tra generazioni, travestimenti e ricordi. Ha parlato poi di punti di incontri tra giovani e non dicendo che sarà bello vedere come si incrociano i vissuti e le situazioni. Nel format potrebbe approdare anche suo figlio Tommaso, la Marcuzzi ci tiene molto perché l’idea le è venuta proprio da un confronto con lui.

