Edoardo Donnamaria su Antonella: “Strumentalizza ciò che dico”

Dopo il Grande Fratello Vip si mostravano complici e innamorati sui social, la storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi però non è sopravvissuta a lungo. Anche nella casa più spiata d’Italia il loro rapporto è sempre stato altalenante, in molti infatti aveva già previsto che la rottura sarebbe arrivata presto.

In un’intervista rilasciata a Blogo l’ex volto di Forum non ha voluto parlare molto della fine della loro relazione. Il motivo? Queste le sue parole: “Perché qualsiasi cosa che ho detto finora è stata strumentalizzata dai giornali di gossip, ma anche da lei.” Le ha poi lanciato un frecciatina dicendo che se parla della rottura lei pubblica un post dicendo che è cattivo perché ha detto che si sono lasciati e lei sta soffrendo. Edoardo Donnamaria ci ha tenuto però a precisare che per certi versi la loro è stata una bellissima storia d’amore. L’ex fidanzata lo ha ispirato moltissimo dal punto di vista musicale, infatti quasi tutte le canzoni che ha scritto dopo il Grande Fratello Vip sono ispirate alla loro relazione.

L’ex gieffino ha poi fatto sapere che non avrebbe voluto affrontare sui social le loro crisi, però lo ha fatto perché doveva giustificare le domande dei fan disperati e le tantissime informazioni sbagliate. Donnamaria ha poi concluso dicendo che pensa di essersi comportato sempre bene e con rispetto.

