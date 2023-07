Pamela Prati ha un nuovo fidanzato: Simone ha 19 anni

Da giorni non si fa che parlare del nuovo fidanzato di Pamela Prati. Da quando la showgirl ha postato uno scatto insieme a lui sul suo profilo Instagram senza però mostrare chi fosse in moltissimi hanno iniziato a chiedersi se anche questa volta fosse un amore inventato in stile Mark Caltagirone.

Il suo essere così misteriosa aveva insospettito i fan, ma questa volta la famosa soubrette si è davvero fidanzata. Nei mesi scorsi durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip si era creata una particolare intesa con Marco Bellavia, dopo il reality però la loro frequentazione non è durata a lungo. Nella vita di Pamela Prati però c’è adesso un nuovo amore che sta facendo discutere già molto. Il motivo? Perché il fidanzato è un modello di 19 anni.

A svelare l’identità del ragazzo è stato il settimanale Diva e Donna, si tratta di Simone Ferrante. I due sono stati fotografati insieme mentre erano a cena fuori, poi passeggiando tra le vie di Roma mano nella mano si sono lasciati andare a baci passionali. Oggi Pamela Prati continua ad essere sempre molto affascinante e in splendida forma, ma il tempo passa e lei ha a novembre scorso ha spento 64 candeline. Con il nuovo fidanzato c’è quindi una notevole differenza d’età, la soubrette è più grande di lui di 45 anni. Sui social in molti la stanno criticando, lei però non ha ancora rotto il silenzio.

