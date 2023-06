Cristina Scuccia, Mazzoli svela: “Il suo amore? Io so chi è”

Si è da poco conclusa la 17esima edizione dell’Isola dei famosi, al noto reality condotto da Ilary Blasi su Canal 5 ha partecipato anche Cristina Scuccia. In moltissimi erano curiosi di vedere il percorso dell’ex suora e di conoscere maggiori dettagli sulla sua sfera personale. All’inizio era molto vaga sull’argomento amore, ma dopo qualche settimana ha ammesso di essere innamorata.

Si tratta di una persona che ha conosciuto in Spagna qualche mese fa mentre lavorava come cameriera, ma non ha voluto rivelare la sua identità. In Honduras ha ammesso di sentirsi sempre gli occhi della gente addosso, però non ha più intenzione di nascondersi. A detta sua bisogna nascondere le cose per cui si prova vergogna e amare non è una di queste. Durante una delle puntate ha chiesto scusa alla madre per non averle detto di essersi fidanzata.

In un’intervista concessa a Leggo Marco Mazzoli parlando di Cristina Scuccia ha detto che ha vissuto due carceri. Il primo era il convento dal quale è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa. Ha però detto che sarà lei a raccontare la sua brutta esperienza se ne avrà voglia. Il vincitore dell’Isola dei famosi ha poi continuato dicendo che l’ex suora in Honduras aveva voglia di esternare il suo amore, ma aveva paura di deludere la madre perché è molto religiosa. Ha poi concluso dicendo: “Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei.” Ai suoi compagni di avventura la Scuccia ha quindi svelato l’identità della persona che le ha rubato il cuore, ma lo ha fatto lontano dalle telecamere. Uscirà presto allo scoperto? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

