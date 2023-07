Aurora Ramazzotti, il figlio è nato con parto cesareo: “Non lo accettavo”

Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti ha dedicato un po’ di tempo ai suoi tantissimi fan rispondendo ad alcune domande sul suo profilo Instagram. In molte le hanno fatto domande sul parto e sulla maternità e lei è sempre felice di dare dei consigli. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha fatto sapere che fino alla fine ha sperato di far nascere il piccolo Cesare in modo naturale, alla fine però si è dovuta arrendere.

Tramite le sue Instagram Stories parlando del parto ha consigliato di non programmare nulla perché le cose possono cambiare da un secondo all’altro. Suo figlio è nato con un parto cesareo, in venti minuti era sul suo petto. Inizialmente c’è rimasta molto male, lei stessa ha detto: “Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro.” Con il tempo però ha capito che evidentemente doveva andare così e ha rivelato che anche il parto cesareo ha dei vantaggi per la mamma e per il bambino.

La maternità le sta facendo vivere delle emozioni incredibili, è consapevole del fatto che gli errori e le difficoltà fanno parte del viaggio e ci ha tenuto a precisare che farsi aiutare non è una cosa di cui vergognarsi. Da quando è diventata mamma le sue priorità sono decisamente cambiate, oggi prima di tutto pensa a suo figlio e alla sua famiglia.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi, ritorno di fiamma con l’ex? Pizzicati insieme a Formentera