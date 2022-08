Cosa ci facevano Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti con un test di gravidanza? Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi 3 agosto 2022 le due sono state avvistate dentro una farmacia mentre lo acquistavano. Chi delle due ha il dubbio di essere in dolce attesa? Questo al momento non è ancora noto.

Per l’ennesima volta si parla della possibilità che la nota ed amatissima conduttrice possa essere incinta, un gossip che si ripete praticamente ogni estate e che lei ha sempre smentito sorridendo e con ironia. Dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, con il quale ha avuto le figlie Sole e Celeste, ha intrapreso una relazione sentimentale con il noto chirurgo Giovanni Angiolini. All’inizio i due hanno cercato di mantenere il più stretto riserbo, ora però non si fanno più problemi a farsi paparazzare insieme in atteggiamenti romantici ed affettuosi. A distanza di pochi mesi potrebbero già essere in attesa di un figlio?

In farmacia con Michelle Hunziker c’era però anche la figlia Aurora Ramazzotti, ad essere incinta potrebbe essere proprio lei. Già nei mesi scorsi circolava questo gossip, lei però lo aveva prontamente smentito. La storia d’amore con Goffredo Cerza procede a gonfie vele, i due sui social si mostrano sempre più innamorati e complici, la cicogna arriverà forse a casa loro? Al momento non sono trapelati altri dettagli, nuove indiscrezioni sveleranno come stanno davvero le cose.

