L’annuncio della loro separazione aveva lasciato in moltissimi senza parole, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi infatti sono sempre sembrati molto complici e innamorati. I due avevano però deciso di prendere strade diverse, rimanendo però sempre in ottimi rapporti anche per il bene delle loro figlie, Sole e Celeste. Per mesi lei è stata paparazzata con Giovanni Angiolini durante momenti di passione e complicità, anche l’ex marito era stato pizzicato in barca con un’atra donna.

A quanto pare però dopo un periodo di lontananza entrambi si sono resi conto di essere ancora innamorati. A fare il primo passo è stata la meravigliosa conduttrice, all’inizio lui non era propenso per via di alcune cose che lo avevano non poco infastidito, come la presenza di Ramazzotti lo scorso anno nello show della Hunziker. Michelle non si è arresa e ha continuato a cercare un riavvicinamento con l’ex marito, alla fine anche lui ha ceduto poiché ancora innamorato di lei.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme, a farlo sapere è stato il settimanale Chi pubblicando alcuni loro scatti sul nuovo numero in edicola da oggi, mercoledì 19 ottobre. Foto che li ritraggono insieme in occasione del compleanno della piccola Sole. Stando alla nota rivista, però, lui avrebbe imposto alla moglie dei limiti prima di riconciliarsi, di cosa si tratta? Trussardi ad oggi ha bisogno di concretezza, niente rivelazioni, interviste televisive e servizi posati per i giornali, tutti limiti che lei ha accettato per riunire la loro famiglia.

