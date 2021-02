Corona e Asia Argento, ritorno di fiamma? Lui svela: “Siamo amici ma…”

C’è stato un ritorno di fiamma tra Fabrizio Corona e Asia Argento? I due in passato hanno avuto una breve ma intensa storia d’amore. Nelle scorse settimane i due si sono mostrati di nuovo insieme, nelle foto pubblicate dall’ex re dei paparazzi sono in atteggiamenti intimi. Baci, pose hot e complicità ma a quanto pare non c’è una riconciliazione in corso. L’ex fotografo in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha parlato del loro rapporto dicendo che si sono riavvicinati e sono amici.

Fabrizio Corona ci ha tenuto a precisare che prova un affetto speciale per Asia Argento, non stanno però insieme. Si è poi lasciato sfuggire un curioso retroscena: “Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni quindici giorni viene a Milano a casa mia a dormire…”. Il giornalista chiede quindi all’ex fotografo se i due siano ‘amici da letto’, lui però ha fatto sapere che per descrivere il loro rapporto questo termine non gli piace. A detta sua quella definizione indica due persone che si accontentato di farsi compagnia perché non trovato di meglio. Questo a parer suo non è affatto il loro caso.

Riferendosi ancora al suo rapporto con Asia Argento, nel corso dell’intervista Fabrizio Corona ha chiarito che lui e l’attrice non si considerano nemmeno fidanzati, con lei però sta molto bene. L’ex re dei paparazzi ha poi continuato dicendo che lui e l’attrice non hanno dato una definizione al loro attuale rapporto, non hanno fatto dei progetti precisi. Ha poi concluso dicendo: “Ci lasciamo vivere…”.