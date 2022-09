Aurora Ramazzotti è davvero incinta, a confermare la bellissima novità è stata proprio lei tramite un ironico video pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. In questi anni più volte si è ritrovata al centro del gossip per via delle presunte gravidanze poi rivelatesi sempre fake news, questa volta però è tutto vero.

Nei prossimi mesi la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e il compagno Goffredo Cerza diventeranno genitori per la prima volta e sono al settimo cielo. La loro relazione va avanti da anni e si mostrano sempre più complici e innamorati. Ad agosto lei e mamma Michelle erano state pizzicate mentre compravano un test di gravidanza in farmacia ed era subito saltato fuori lo scoop, che per la prima volta non era stato smentito dalla Ramazzotti, non aveva però nemmeno confermato.

Nelle scorse settimane il settimanale Chi aveva annunciato di essere certo che Aurora Ramazzotti fosse in dolce attesa. Alfonso Signorini aveva poi svelato che la figlia di Michelle Hunziker e Ramazzotti era furiosa perché quando è uscito lo scoop. Il motivo? Perché non aveva ancora completato il primo trimestre, lui però non lo sapeva. Nella didascalia del video pubblicato Aurora si è scusa a nome suo e del compagno con tutti gli amici a cui hanno dovuto negare in questo mese. Ha poi concluso con queste parole: “Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così.”