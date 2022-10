Da anni Gemma Galgani è uno dei protagonisti indussi di Uomini e Donne, noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La dama torinese non smette di credere nell’amore e nella speranza di incontrare prima o poi l’amore della sua vita, ad oggi però non l’ha ancora trovato.

Tantissime sono state le frequentazioni e i flirt vissuti nel suo lungo percorso in trasmissione, molte sono state anche le delusioni. In questi anni non ha mai nascosto il suo immenso dispiacere per non aver provato la gioia di diventare mamma, sin da giovane infatti sognava di avere un figlio. In una nuova intervista concessa a Uomini e Donne Magazine si è lasciata sfuggire un’inedita rivelazione che ha spiazzato tutti. Di che si tratta? In passato stava per realizzare il suo desiderio di metter su famiglia, un sogno che però si è trasformato in un dramma che l’ha fatta molto soffrire. Queste le sue parole: “Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso.”

Una verità ben diversa da quella che aveva raccontato qualche anno fa, quando aveva rivelato di non essere mai diventata mamma perché quando aveva l’età giusta per farlo non aveva trovato l’uomo giusto. Gemma Galgani aveva poi svelato di aver trovato finalmente l’uomo che credeva essere quello giusto quando aveva quarant’anni, Marcello. Aveva poi rivelato di non aver fatto un figlio con lui perché a quei tempi diventare mamma all’età di quart’anni era ormai considerato troppo tardi. Le cose però non andarono proprio così e oggi ha avuto il coraggio di raccontare il dramma che ha vissuto. Quando ha perso il figlio che aspettava era devastata, non riusciva a stare meglio nemmeno con l’aiuto dello psicanalista. Ancora oggi quando ripensa a quel momento non riesce a trattenere le lacrime, quello continua ad essere per lei un ricordo troppo doloroso.

