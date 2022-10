A pochi giorni dalla squalifica Ginevra Lamborghini è tornata nella casa del Grande Fratello Vip durante la sesta puntata del reality andata in onda ieri sera 7 ottobre 2022 su Canale 5. Ha avuto la possibilità di salute i suoi ex compagni di avventura, soprattutto Antonino Spinalbese con il quale è nata una particolare intesa nella casa, ha poi raggiunto Alfonso Signorini in studio.

Finita la puntata l’ex gieffina si è lasciata andare ad un lungo sfogo social nella notte. Dopo le frasi dette su Marco Bellavia tantissime sono le critiche e gli insulti che le stanno rivolgendo sul web. Tramite una Instagram Stories ha fatto sapere che quella di ieri è stata una giornata molto importante. Per lei è stato difficile tornare nellO studio del Grande Fratello Vip, però è solo grazie a coloro che in questi giorni l’hanno sostenuta se è riuscita a tornare lì a testa alta. Ai fan ha poi detto che gli ultimi quattro giorni sono stati un puro inferno, dove il mondo le è caduto addosso. A detta sua ha avuto un incolmabile peso nel suo cuore l’odio che è stato rivolto a lei e alla sua famiglia. Ha poi aggiunto: “Parole di odio, di disprezzo e di quel pregiudizio che da sempre è stato il più grande antagonista della mia vita.”

Ginevra Lamborghini nel suo lungo sfogo ha fatto sapere di aver compreso bene il suo errore. Tra i tanti commenti negativi che la stavano spingendo in un ‘baratro senza fine’ ha trovato l’amore, il supporto e la comprensione dei suoi tantissimi fan. Li ha definiti la sua luce in fondo al tunnel, una seconda famiglia, ed è grata per il loro perdono. L’ex gieffina ha concluso dicendo che si è commossa nel ricevere parole di conforto e incoraggiamenti e nel vedere come si sono battuti per lei.