Giorgio Manetti su Sirius: “Non credo che sia attratto da Gemma…”

Si torna a parlare di Giorgio Manetti, ex cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine Manetti è tornato a parlare ancora una volta della fine della sua storia d’amore con Gemma Galgani. Ha parlato poi della frequentazione della dama torinese con Sirius, il giovane corteggiatore di 26 anni. Giorgio ha svelato che ad oggi non riconosce più Gemma.

Giorgio Manetti ha ricordato l’addio tra lui e Gemma Galgani avvenuto quel famoso 4 settembre del 2014. In merito a ciò ha dichiarato: “Lei non è uscita con me perché non le ho detto ti amo. Ma sa una cosa? Ti amo lo dice chiunque, e poi magari tradisce. Io non gliel’ho detto a parole, ma glielo avevo dimostrato con i fatti“. Manetti aveva proposto a Gemma un’avventura, a detta sua un sognatore parte senza neanche pensarci, si chiede infatti cosa significhino le parole.

Giorgio Manetti non crede all’attrazione di Sirius per Gemma Galgani

Pochi giorni fa Giorgio Manetti aveva già detto la sua su Gemma Galgani e Sirius, non pensa che tra loro ci sia un reale interesse. L’ex cavaliere pensa che molti sfruttino il fatto che la Galgani sia ormai famosa per ottenere visibilità. Nell’intervista concessa al settimanale di Uomini e Donne, riferendosi alla frequentazione tra la dama e Nicola Vivarelli, ha detto: “Non credo però che un ragazzo di 26 anni possa avere attrazione per Gemma. Pensa davvero di baciarla? A darle un bacio profondo?”. Manetti ha poi confessato che non riconosce più Gemma, ha fatto sapere che non avrebbe costruito una storia d’amore di 8 mesi con la donna che vede ora.