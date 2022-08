Totti e Noemi presto genitori? Il gossip sulla ‘gravidanza’

La fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta alimentando non poco il gossip durante l’estate 2022, in moltissimi non riesco ancora a credere che tra i due sia davvero finita. L’ormai ex coppia sta trascorrendo la prima estate da ‘separati’, lei dopo l’annuncio della separazione si è recata con i figli e la sorella in Tanzania.

La conduttrice dopo aver trascorso qualche giorni nella villa di famiglia a Sabaudia si è recata in montagna, i figli invece sono rimasti con il padre. Il ‘pupone’ nelle ultime ore è finito non poco al centro del gossip, stando infatti a Il Corriere della Sera a breve potrebbe diventare di nuovo padre. Da settimane non si fa che parlare della sua nuova relazione sentimentale con Noemi Bocchi, una storia d’amore che i due ad oggi non hanno ancora ufficializzato.

Secondo il settimanale, nonostante ancora non si veda alcun pancino sospetto, Noemi Bocchi sarebbe incinta. Lei e Francesco Totti sono già pronti a metter su famiglia? A molti sembra un po’ affrettato, soprattutto nel rispetto di Ilary Blasi dal momento che la fine della loro love story è stata annunciata da cos’ poco tempo. Al momento i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire l’indiscrezione, la nuova fiamma dell’ex calciatore è davvero incinta? Lo vedremo!

