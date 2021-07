Carla Bellucci è un’influencer inglese di 39 anni seguitissima su Instagram. Una notizia che la riguarda sta facendo il giro del mondo: la donna ha accettato di partorire in diretta streaming in cambio di una somma di denaro. Questa scelta ha indignato l’opinione pubblica, ancora convinta che esistano confini invalicabili quando si tratta di esporre la propria vita privata sui social. L’influencer Carla Bellucci ha scelto di condividere questo momento così speciale sulla piattaforma OnlyFans. Per chi non lo conoscesse, OnlyFans è un canale totalmente privo di censura, su cui spesso circolano video e foto a carattere sessuale. Durante la pandemia ha visto un boom di iscritti (+75%) e ha destato non poche preoccupazioni: pare che, nonostante l’accesso sia riservato ai maggiorenni, sulla piattaforma diversi minorenni abbiano venduto proprie foto esplicite in cambio di denaro.

Carla Bellucci: chi è l’influencer e quali sono le “condizioni” per la diretta streaming

Carla Bellucci ha 29 anni, è inglese ed è modella e influencer. Il successo lo deve a Instagram, ma soprattutto a OnlyFans. Come lei stessa racconta, con l’annuncio della gravidanza i suoi guadagni sono aumentati esponenzialmente. Proprio il giorno della rivelazione della dolce attesa, Carla Bellucci ha guadagnato 3mila sterline in 24 ore. Sostiene di aver ricevuto proposte economiche di qualunque tipo: le è stata anche avanzata l’ipotesi di vendere il proprio latte materno. Per questo non ha trovato particolarmente strana la richiesta di assistere in diretta al parto. È stato un fan a offrirle un compenso in cambio dell’accesso virtuale in sala parto. 10mila sterline, per la precisione (circa 12.000 euro).

Carla Bellucci, a chi la critica, risponde che è il suo lavoro: da diverso tempo monetizza mostrando la propria vita privata. Secondo l’influencer, poi, non v’è differenza tra il mostrare quel momento in diretta su una piattaforma oppure in un programma televisivo, come spesso accade. La donna lamenta la differenza di trattamento riservatale, affermando con fermezza che non ritiene immorale la scelta di condividere con i fan e guadagnare sulla nascita del proprio figlio.

Leggi anche: Attori che sono troppo sottovalutati per essere riconosciuti tra i migliori