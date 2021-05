Attori che sono troppo sottovalutati per essere riconosciuti tra i migliori

E’ stato chiesto alla community di BuzzFeed di nominare quegli attori che la gente odia quasi sempre, o ritiene troppo svalutati, ma che hanno davvero un talento unico. Ecco cosa ne è risultato.

I 22 attori talentuosi ma sottovalutati

Kristen Stewart: alcuni ritengono che l’attrice sia sottovalutata e che le persone si soffermino solo su Twilight. Dovrebbero essere disposte a vederla anche in altri film indipendenti che ha fatto, perché è fantastica. E’ molto brava anche con gli sketch e il tempismo comico. La community consiglia di vederla in: Sils Maria, Still Alice, Charlie’s Angels, Seberg, Into the Wild e Camp X-Ray.

Shia LaBeouf: molto svalutato anche lui. Prima di tutto, era un attore bambino incredibile (Holes, Even Stevens, Transformers e anche il quarto Indiana Jones). Oggi è arrivato a scrivere il suo film sulla sua vita e i rapporti con il padre, ed è ancora un attore fantastico. La community consiglia: Honey Boy, Peanut Butter Falcon e Fury.

Jennifer Lopez: è sempre stata un’attrice straordinaria, ma la gente si ostina ad inquadrarla esclusivamente come una da commedie romantiche. Dovreste guardare alcuni dei suoi ruoli più drammatici, come in Enough oppure in Hustlers. Ma anche in Will and Grace, dove ha mostrato le sue doti comiche.

Shailene Woodley: lei è assolutamente fenomenale e non ottiene il riconoscimento che merita. Nella serie Big Little Lies ci sono alcune scene davvero strazianti che mostrano davvero quanto talento abbia. La community consiglia di vederla in: The Spectacular Now e White Bird.

Zac Efron: c’è anche il protagonista di High School Musical nella lista degli attori sottovalutati. Per molti è proprio questo film il motivo per cui non viene mai preso veramente sul serio. In realtà è un grande interprete in grado di gestire diversi ruoli, dalla commedia al dramma. La community consiglia di vederlo in: Ted Bundy, Hairspray e The Paperboy.