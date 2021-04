Attori e i loro ruoli al cinema. 21 esempi da Robert Pattinson a Zac Efron

Capita spesso che attori del cinema molto affermati amino talmente tanto il personaggio che interpretano a tal punto che separarlo dalla propria personalità diventa difficile.

Tuttavia, per alcuni attori, non è proprio triste il momento in cui devono lasciare per sempre un ruolo e immedesimarsi in un altro.

Ecco l’esempio di 21 attori che hanno rivelato i sentimenti complicati che li legano ai personaggi interpretati nella loro carriera cinematografica.

Attori: amore e odio per il ruolo interpretato

L’attrice Shailene Woodley ha rivelato di essersi sentita bloccata nel ruolo di Amy Juergens nella serie “La vita segreta di una teenager americana“, considerandola una delle cose più difficili affrontate.

In un’intervista a Bustle ha confessato che sia lei che altri membri del cast non erano d’accordo con alcune parti del copione.

“Alcune scene spinte, anche se legali, erano lontane dalla mia persona. Fino ad oggi è stata una delle cose già difficili fatte nella mia vita“, ha dichiarato la Woodley.

John Boyega ha dichiarato che la Disney si è trovata in difficoltà con il suo personaggio, Finn, e gli altri ruoli affidati a persone di colore, durante le riprese di Star Wars.

“Quello che vorrei dire alla Disney è che non va bene non far emergere i personaggi di colore, non evidenziando la loro importanza e lasciandoli da parte“, ha detto in un’intervista rilasciata a GQ.

“Loro cercano di farti vivere un’esperienza grandiosa, ma non è quello che io considero un’esperienza grandiosa“, ha così concluso.

Non è certo piaciuta a Meghan Fox la dichiarazione del regista della serie Transformers, Michael Bay, il quale ha definito “un incubo lavorare con lei”.

A Wonderland l’attrice interprete di Mikaela Banes ha dichiarato: “”È come Napoleone e vuole crearsi questa folle, famigerata reputazione da pazzo”.

“Sii eccitante, ho letto in una nota sul copione, e ho chiesto a Mike cosa dovessi fare. Mi ha detto di essere semplicemente sexy. Le persone che mi parlano così mi fanno diventare matta”, ha concluso.

Jennette McCurdy ha detto di essersi vergognata nell’interpretare Sam Puckett nella serie iCarly.

Nel suo podcast, Empty Inside, ha dichiarato di essersi vergognata di diversi ruoli interpretati nella sua carriera.

“Mi sento insoddisfatta per molti ruoli che ho interpretato. Mi sento così dozzinale e imbarazzante“, ha detto la McCurdy.

L’attrice Halle Berry non considera corretta la storia di Cat Woman, in quanto si occupa di combattere contro un’azienda di cosmetici piuttosto che salvare il mondo come gli eroi maschili.

A Variety ha detto: “Mi ricordo di aver chiesto come mai Cat Woman non possa salvare il mondo come fanno Batman o Spiderman. Perché deve solo salvare le donne da una crema che danneggia la pelle? Ma ero solo un’attrice non la regista. Potevo dire ben poco”.

Blake Lively ha detto che interpretare Serena Van Der Woodsen in Gossip Girl è stato “personalmente compromettente“.

In un’intervista a Allure ha dichiarato: “Le persone hanno amato il mio personaggio ma personalmente era compromettente. Avrei preferito diffondere un messaggio diverso“.

Zac Efron si è pentito di aver interpretato Troy Bolton in High School Musical, in quanto poteva etichettarlo e limitarlo per altri film.

In un’intervista al Men’s Journal ha dichiarato che essere una star della Disney non era nei suoi piani, “Avevo 17 anni e dicevo “questo non è proprio quello che voglio fare” e gli altri rispondevano “davvero?“”.