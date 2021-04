Alex Mucci: Influencer, cantautrice e ingegnere aerospaziale

Alex Mucci ha uno sguardo ammaliante, lineamenti unici e un fisico incredibile. Il suo profilo Instagram riflette il suo animo ribelle, lei stessa racconta: “Sono sempre stata uno spirito artistico, a cui piace differenziarsi e andare contro corrente; molti mi chiedono come ho fatto, io rispondo sempre: contenuti e personalità”. Alex dalle mille sfaccettature: modella, cantautrice, ingegnere. Pochi mesi fa l’annuncio della gravidanza: la bella influencer, insieme al fidanzato Mr. Marra, aspetta una bambina.

Alex Mucci, biografia

Alex Mucci, nome d’arte di Alessia Andrea Mucci, nasce a Pescara nel 1988. All’età di 19 anni si trasferisce nel Nord Italia: a Torino e Milano frequenta l’Università, fino a ottenere il diploma di laurea magistrale in Ingegneria aerospaziale. Terminati gli studi si trasferisce a Sidney, in Australia, dove rimarrà fino al 2016, lavorando come barista e pasticciera in un ristorante italiano. Tornata in Italia, si butta nel mondo del web: il successo è immediato. Così come immediato è l’arrivo degli haters, che si fanno sentire sotto ogni post della giovane abruzzese. Ma come lei stessa dice, gli haters sono funzionali alla sua carriera, pare che la aiuterebbero a diventare ancora più famosa “In una società come la nostra, sfortunatamente, è proprio l’hating a creare più hype!”

Alla fine del 2020 spiazza i fan postando una foto con il pancione. Il padre della bambina è Mr. Marra, del Cerbero Podcast. Con la gravidanza non ha smesso di essere divisiva: pioggia di critiche per le pose sensuali in déshabillé e per lo stile di vita che alcuni reputano poco consono al ruolo di madre.

Vita privata e fidanzato

Il fidanzato e futuro padre della bambina di Alessia è Mr. Marra, youtuber che si definisce “narcisista ed egocentrico”. Personal trainer, Podcaster (Cerbero Podcast), ha un canale su Pornhub e uno su Twitch.

