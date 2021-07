Elisa Maino: chi è la giovane tiktoker che sta spopolando sui social

Elisa Maino è una delle tiktoker italiane più famose. Giovanissima e bellissima, ha conquistato il mondo dei social grazie alla sua trasparenza e alla sua tenacia. 5,7 milioni di follower su TikTok, quasi 3 su Instagram. I suoi outfit sono un must per chi la segue i i suoi make-up sempre impeccabile l’hanno resa testimonial dell’azienda L’oreal. Insomma, 18 anni e un successo da star. Come spesso accade, sono i normali momenti di vita quotidiana a far davvero impazzire i followers: i video più visti, con milioni e milioni di visualizzazioni, sono quelli in compagnia del fidanzato.

Elisa Maino: biografia

Elisa Maino nasce a Rovereto il 17 gennaio 2003 (18 anni). Il ballo la sua grande passione da sempre: ha frequentato classi di danza classica e hip hop. Ha appena 12 anni quando pubblica il primo video su Musical.ly, per gioco. È una delle prime a capire il meccanismo della piattaforma, non troppo dissimile a Tik Tok. Il successo è immediato. Oggi è una delle influencer italiane più seguite e amate.

Con i suoi followers condivide proprio tutto, anche le fragilità. Ha infatti raccontato di essere stata vittima di bullismo da piccola. Veniva presa in giro per via dell’acne sul viso. Per questa ragione ha sofferto molto, ma, crescendo, ha imparato a non farsi scoraggiare da chi la critica. Agli haters risponde con un nuovo video su Tik Tok, macinando sempre più successo.

I genitori, a cui è legatissima, l’hanno sostenuta in tutto il suo percorso fino al successo, senza mai lasciarla in balìa in un mondo a tratti pericoloso. Sono da sempre in possesso delle sue password e seguono i suoi progressi con occhio vigile.

Elisa Maino nel 2019 si è fidanzata con Diego Lazzari, anche lui influencer. La relazione tra i due è durata molto poco, ma i fan erano in visibilio. La notizia della rottura ha infranto l’immaginario dei fan adoranti, che hanno rimpianto quella relazione apparentemente perfetta. Recentemente i due appaiono sempre più spesso l’uno nel profilo dell’altra e, secondo alcuni giornali, sarebbero tornati insieme.

