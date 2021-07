La storia d’amore tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli è stata una vera favola. I fan erano in visibilio, i due, bellissimi entrambi, sembravano una di quelle coppie destinate a durare per sempre. Dall’incontro alla nascita del figlio, Leonardo, un quadro perfetto. Ma come spesso accade quando si fantastica sulle coppie del jet set, si fatica a immaginare le difficoltà, umane e quotidiane, che anche le coppie apparentemente più affiatate possono attraversare. E così è stato tra i due: qualcosa si è rotto ed è stato difficile ricucirlo.

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli: perché è finita

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli si sono amati per due anni. Due anni di passione e sentimento da cui è nato anche un figlio: il piccolo Leonardo. Nonostante la fine della relazione i due, proprio per il bene del figlio in comune, hanno mantenuto ottimi rapporti. Si incontrano spesso, si sostengono e si stimano. Contrariamente a come spesso accade, difficilmente sono state rilasciate dichiarazioni particolarmente dure nei confronti dell’ex partner.

Ma perché è finita tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli? Pare che tutto sia iniziato con un momento di crisi. Come ha raccontato la showgirl ospite a Casa Chi da Alfonso Signorini, lei in seguito a una situazione di instabilità nella coppia era partita per Miami. “Volevo lasciargli il tempo di riflettere su quello che voleva davvero”. La bella cubana pare che sia stata prima lasciata tramite un SMS. Ad Agosto è stata poi raggiunta dall’ex fidanzato, con l’intento di riprovarci. Sembrava essere tornato tutto alla normalità quando, come riportano i media, Pretelli le ha confessato di aver firmato il contratto con Temptation Island, per settembre. A quel punto la donna ha deciso di allontanarsi, convinta di non voler vedere quello che sarebbe successo all’interno del programma. A Temptation Island è seguita la partecipazione al programma Mediaset Uomini e Donne e, da allora, la storia si è definitivamente chiusa.

Durante il percorso al Grande Fratello Vip, Pierpaolo per un attimo è sembrato voler tornare sui suoi passi, ma poi è scoppiato l’amore con Giulia Salemi. Oggi Giulia e Pierpaolo sono più uniti e innamorati che mai. Pierpaolo la definisce la donna della sua vita. Le due donne, inoltre, sembrano rispettarsi molto a vicenda. Il bene del piccolo Leonardo, d’altronde, è sempre davanti a tutto.

Leggi anche: Marco Roscio: chi è e cosa fa il marito di Cristina Chiabotto