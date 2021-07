Giada Desideri: chi è l’attrice romana moglie di Luca Ward

Giada Desideri è una nota attrice italiana. Romana, classe 1973, è da molti anni legata sentimentalmente al collega e doppiatore Luca Word. I due si sono sposati nel 2013 e insieme hanno due splendidi figli. La coppia ha vissuto un momento di grande dolore alcuni anni fa quando ha perso il terzo bimbo in arrivo per via di un aborto spontaneo. Luca Ward e Giada Desideri sono una di quelle coppie che sembrano indissolubili: l’uno la forza dell’altra, si dicono più innamorati che mai.

Giada Desideri: biografia

Giada Desideri nasce a Roma il 15 gennaio 1973. È ancora giovanissima, appena 13enne, quando viene notata dalla Ford Model Agency di New York. Luca Comencini la vuole immediatamente sul set di Un ragazzo in Calabria. Giada studia recitazione all’estero, a Los Angeles, e diventa una bravissima attrice di teatro, cinema e tv. Il debutto avviene con la partecipazione alla seconda stagione della serie tv I ragazzi del muretto. Nel 1996 entra a far parte del cast di Un posto al sole, nel ruolo di Claudia Costa. Sono molte le fiction italiane in cui ha avuto ruoli, come, per esempio, Dio vede e provvede, Una donna per amico 2 e Don Matteo 3.

L’incontro con Luca Ward

Quando Giada Desideri incontra Luca Ward l’uomo aveva già un’importante relazione alle spalle. Parliamo di Claudia Razzi, la doppiatrice italiana con cui ha trascorso moltissimi anni e ha messo al mondo anche una figlia.

Luca e Giada si sono conosciuti grazie alla professione che li accomuna: l’incontro, infatti, è stato sul set. Da allora niente e nessuno ha potuto più separarli. I due si sono sposati nel 2013 e hanno avuto due figli. Lo scorso anno Giada ha partecipato al programma Rai Tale e Quale Show, stupendo tutti con le sue grandi doti interpretative.

