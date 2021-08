Stardust House: la villa in cui convivono 12 giovanissimi TikTokers italiani

Si chiama Stardust House e rappresenta il sogno di ogni adolescente: convivere fin da ragazzini con gli amici. La villa, che si trova in una località segreta vicino a Monza, è degna delle migliori puntate di Teen Cribs. 1300 metri quadri con giardino, piscina, sauna e spazi da gioco. Sono dodici le star del web che vivono in pianta stabile all’interno di Stardust House, oltre ad altri TikTokers che varcano la soglia della casa più sognata d’Italia unicamente per creare contenuti.

Stardust House: come vivono le star all’interno della villa

Il progetto Stardust House nasce dall’idea del manager Alan Tonetti, che durante il lockdown ha ritenuto utile unire in un unico appartamento i più promettenti TikTokers italiani. L’obiettivo del progetto era quello di stimolare la creatività di queste giovani promesse e aiutarli a creare contenuti di qualità. La villa è un luogo in cui i ragazzi sono continuamento all’opera su qualche video. Il progetto raccoglie risultati complessivi che si aggirano sui 50 milioni di views al giorno. Una vera e propria fabbrica di contenuti (e di star).

La location, come anticipato, è segreta. È stata una premura del manager, quella di non divulgare l’indirizzo per evitare che qualche fan troppo invadente disturbasse la privacy dei ragazzi. Ma la villa non è solo svago, Tonetti ha più volte ribadito che per i ragazzi la scuola deve rimanere una priorità. Nella villa sono perennemente seguiti da una tata che si assicura che i ragazzi stiano bene e che seguano i propri doveri. Ogni giorno, inoltre, un autista li porta a scuola. Nella grande casa che li ospita, i ragazzi dormono in camere doppie. Due ale divise tra maschi e femmine, come esplicitamente richiesto. Nella villa sono passati anche personaggi dello spettacolo che poco hanno a che vedere con TikTok, come J-Ax. D’altro canto, tutto fa presagire che il successo mediatico del futuro debba passare per questa piattaforma.

