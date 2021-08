Jasmine Carrisi: biografia e vita privata della figlia di Albano

Jasmine Carrisi è la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Seguendo le orme del padre si è avvicinata giovanissima al mondo dello spettacolo. Jasmine è, infatti, una cantante di discreto successo. Oltre alla musica, ha sviluppato l’altra passione che la contraddistingue: la recitazione. A soli 17 anni ha recitato ne La dama e l’ermellino al fianco di Lorenzo Raveggi e Fabio Fulco, l’ex fidanzato di Cristina Chiabotto. Di recente Jasmine ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione, partecipando accanto al papà al programma Rai The Voice Senior in veste di giudice. In merito alla nuova edizione del programma, una notizia ha sconvolto i fan. Albano e la figlia, infatti, non sono stati confermati per la nuova edizione. Il cantante pugliese ha così commentato la notizia:

“Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla. Jasmine è dispiaciuta. Avrebbe apprezzato tornare nel programma: per lei questo è una stato una sorta di debutto, ma è giovane e piena di energia e di interessi”

Jasmine Carrisi biografia

Jasmine Carrisi nasce a Cellino San Marco, provincia di Brindisi, il 25 giugno 2001. Figlia di Albano e Loredana Lecciso, una delle coppie da sempre al centro delle cronache rosa italiane, i riflettori la seguono da quando è nata. Jasmine è legatissima alla sua famiglia. Albano e Lecciso hanno avuto un altro figlio, Albano Junior, detto Bido. La famiglia, però, è decisamente allargata. Jasmine ha ottimi rapporti con tutti i fratelli e le sorelle: sia quelli avuti da Albano nel precedente matrimonio con Romina Power, sia con quelli avuti da Loredana Lecciso in una passata relazione.

Proprio la famiglia si è stretta virtualmente attorno a Jasmine che recentemente ha contratto il Coronavirus. La ragazza era in attesa di ricevere la seconda dose di vaccino quando ha scoperto di essere positiva. Sul suo profilo Instagram, tramite una stories ha dichiarato: «Comunicazione importante. Sono positiva, ho preso il covid. Sto veramente una m…a, sto malissimo. Però passerà, spero presto»