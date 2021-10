Elena Preziosi: chi è la figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi

Elena Preziosi è la figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. Nata nel 2006 da una delle coppie più amate della televisione italiana degli ultimi anni, oggi è una ragazza di 15 anni bella e felice. I genitori, nonostante la grande fama da loro stessi raggiunta da giovanissimi, hanno deciso di mantenere il massimo riserbo sulla figlia. Sarà dunque lei, un giorno, a decidere se esporsi a sua volta e seguire le orme dei genitori, che oggi portano avanti due splendide carriere. Dalle poche foto strappate dai paparazzi in momenti di vita quotidiana, si evince una sola cosa: Elena Preziosi è la perfetta sintesi di mamma e papà: i lineamenti aggraziati, il viso luminoso, i colori mediterranei.

Elena Preziosi: il frutto dell’amore da favola tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi

Elena Preziosi è nata nel 2006, dopo due anni dall’inizio della relazione tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. I due si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa, serie televisiva italiana trasmessa su Canale 5. Era il 2004 ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La relazione, durata fino al 2010, è stata un vero sogno, anche per i fan. Chi li aveva seguiti e amati come coppia nella serie televisiva, non sognava altro che vederli insieme anche nella realtà. Famosi, talentuosi e bellissimi, sono stati protagonisti di tutte le copertine italiane per diverso tempo.

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si sono amati intensamente fino al 2010, anno in cui hanno deciso di separarsi. Puccini ha raccontato di aver sofferto molto per la fine della relazione e di aver temuto soprattutto per il benessere della figlia. La motivazione della rottura sembra essere una mancanza di alchimia “Io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”, non aiutata dai continui impegni lavorativi.

Pare che anche la piccola Elena Preziosi abbia sofferto per la separazione, ma oggi, grazie anche alla capacità dei genitori di restare uniti nonostante la fine della relazione, è una ragazza felice. La famiglia si riunisce spesso, per mangiare e stare insieme. Vittoria Puccini ha definito l’ex compagno “Un padre d’oro, stravede per lei e non sono mai preoccupata quando è lui a tenerla.”

