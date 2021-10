Ulisse Lendaro: chi è il produttore e marito di Anna Valle

Ulisse Lendaro è un avvocato, attore, produttore e regista italiano. Uomo di successo, è noto per aver prodotto film di discreta importanza. Tra questi, L’età imperfetta, pellicola di successo con la regia di Ulisse Lendaro e la partecipazione nel ruolo di protagonista della moglie Anna Valle. Ulisse, infatti, è finito al centro delle cronache rosa diversi anni fa, quando ha conosciuto la compagna e poi moglie Anna Valle. I due si sono conosciuti sul set di MissTake, girato nel 2007 in cui entrambi hanno recitato. Lendaro, in particolare, vestiva i panni di Manolo, una guardia del corpo.

Ulisse Lendaro: biografia e vita privata

Ulisse Lendaro nasce l’8 febbraio 1973 a Vicenza. Del segno dell’acquario, l’uomo coltiva da sempre una grande passione per il cinema. Dopo il diploma si iscrive a giurisprudenza, prendendo la strada dell’avvocatura. Non abbandona, però, il mondo del cinema e ne diviene un professionista a 360°: attore, regista e produttore.

Il grande amore di Ulisse è Anna Valle, ex Miss Italia e attrice di film e fiction di successo, come Commesse. I due si conoscono sul set di MissTake, nel quale entrambi sono attori. È il 2007 e tra loro è un colpo di fulmine. Lendaro inizia un corteggiamento serrato: per mesi si scambieranno messaggi e telefonate. Quegli stessi messaggi sono custoditi gelosamente da Anna Valle tutt’oggi, al punto che li ha trascritti in un diario.

Ulisse Lendaro e Anna Valle si sono sposati appena un anno dopo il loro primo incontro, nel 2008. Dalla loro relazione sono nati due splendidi figli. Ginevra, nata nel 2008 e Stefano, nel 2013. La coppia è tanto affiatata quanto riservata. Non pubblicano foto dei figli sui propri profili social. Valle, in un’intervista, ha dichiarato di stare sempre insieme al marito e di non staccarsi quasi mai. Lo ha anche definito un padre estremamente presente, nonostante i numerosi impegni lavorativi.

