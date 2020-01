Eleonora Pedron parla di Max Biaggi: “Ecco perché non ci siamo sposati”

Eleonora Pedron si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua vita privata in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. L’ex Miss Italia ad oggi è molto felice con il fidanzato Fabio Troiano, la storia d’amore tra loro procede infatti a gonfie vele. I due si sono incontrati durante un viaggio Roma-Milano, da quel momento hanno inziato a frequentarsi diventando presto inseparabili. Il loro rapporto di coppia è sempre più stabile e importante, al punto da pensare già alla possibilità di convolare a nozze.

Prima di incontrare Fabio Troiano, l’ex Miss Italia aveva molto sofferto a causa della fine della sua storia d’amore con Max Biaggi. La loro relazione fu molto importante, ma non sono mai convolati a nozze. Lei ha sempre sognato di sposarsi, ma a quanto pare l’ex compagno non aveva lo stesso desiderio. In merito a ciò Eleonora Pedron ha dichiarato: “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio”.

Dal loro amore sono nati anche dei figli, è soprattutto per loro che continuano a mantenere un buon rapporto. Lei stessa ha svelato: “Tra noi i rapporti sono buoni, devono esserlo. Lo dobbiamo ai nostri figli. Certo quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto.” La Pedron ci ha tenuto però a precisare che Max è un bravo padre, essendo uno sportivo ci tiene molto alle regole, lei invece è un po’ più permissiva con i loro figli.

Eleonora Pedron convolerà presto a nozze con Fabio Troiano?

Per quanto riguarda invece il matrimonio, Eleonora Perdon ha ribadito che è sempre stato nei suoi sogni. L’ex Miss Italia ha raccontato che da bambina indossava l’abito da sposa della madre e sfilava per tutta la casa, immaginando una famiglia numerosa. In merito alla possibilità di convolare a nozze con il fidanzato Fabio, con ironia ha detto che quando riceverà l’anello di fidanzamento metterà uno striscione sul terrezzo, al momento però fa sapere che va bene così.