Marco Roscio: chi è e cosa fa il marito di Cristina Chiabotto

Marco Roscio, classe 1986, è un imprenditore e manager di successo, noto al mondo dello spettacolo per essere il marito di Cristina Chiabotto. I due si sono sposati con un matrimonio da favola alla Reggia di Venaria nel 2019. Il 7 maggio 2021 è nata la loro prima figlia, la piccola Luce Roscio. Sul profilo Instagram di lui troviamo principalmente foto in compagnia della moglie e della figlia. La coppia si dice più innamorata che mai, come si può intuire dalle foto scattate dai paparazzi che li ritraggono insieme, sempre vicini e occhi negli occhi.

Marco Roscio: biografia e carriera

Marco Roscio è nato a Torino nel 1986 (34 anni). Nel capoluogo piemontese – che dà i natali anche alla moglie – si è diplomato e ha conseguito la laurea in Economia Aziendale. Dopo essersi laureato, ha iniziato un tirocinio presso la squadra italiana di calcio Juventus. Il calcio resterà una delle sue grandi passioni ed è uno sport che pratica anche oggi, come si evince dalle foto presenti sul suo profilo Instagram. Dopo diverse esperienze lavorative diventa un manager di successo. Oggi è Direttore Commerciale di Cartiera Giocosa SpA, un’azienda che produce carta decorativa.

L’incontro con Cristina Chiabotto e il matrimonio

Marco Roscio e Cristina Chiabotto si conoscono nel 2018 al termine della relazione di lei con Fabio Fulco, l’attore napoletano. La relazione tra i due era durata ben 12 anni e si era conclusa in modo piuttosto brusco: Fulco, sull’ormai ex fidanzata, aveva dichiarato: «Non c’è nessuno da ricordare. La donna che avevo idealizzato non è mai esistita».

L’incontro con Marco Roscio, invece, è amore a prima vista. La coppia, dopo un anno di fidanzamento, convola a nozze alla Reggia Di Venaria: al matrimonio erano presenti ben 400 invitati. Il 7 maggio scorso è nata Luce, la primogenita della coppia.

