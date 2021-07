Dalila di Lazzaro: la storia della vita tormentata dell’attrice italiana

Dalila di Lazzaro è stata un’amatissima attrice italiana. Da anni, ormai, ha abbandonato la recitazione e oggi è una scrittrice e autrice di canzoni. La sua vita è stata segnata da grandi successi professionali, ma anche da innumerevoli tragedie, dalle violenze sessuali, alla perdita di un figlio, a diversi incidenti. Nata a Udine nel 1953, Dalila di Lazzaro oggi ricorda i dolori che l’hanno segnata nel corso della sua esistenza. Sulla morte del figlio ha anche scritto un libro, identificando quel momento come il peggiore della sua vita.

Dalila di Lazzaro: biografia

Dalila di Lazzaro, classe 1953, è nata da un pugile e una sarta. Il primo dramma lo vive quando è ancora piccolissima: all’età di cinque anni subisce una violenza sessuale da parte di un parente. A 15 anni rimane incinta del primo figlio, Christian. Scappa con il fidanzato e si allontana dai genitori, piuttosto violenti con lei. Due anni dopo, una nuova tragedia si abbatte su di lei: è una modella di 17 anni che si affaccia al mondo dello spettacolo, quando un altro uomo abusa di lei. Si tratta di un 50enne torinese che la sequestra per quattro giorni e la sottopone a violenze prolungate.

Poco dopo, viene notata dal produttore Carlo Conti, compagno di Sophia Loren, che la introduce nel settore cinematografico. Dalila di Lazzaro inizia la sua carriera girando importanti pellicole e viene notata in tutto il mondo per la sua bravura e bellezza.

L’apice del suo successo quando viene selezionata come Bond Girl (verrà poi sostituita da Kim Basinger). Anche in questo caso, però, il destino le si oppone. SI trova su un jet privato alle Bahamas per andare a una festa, quando l’aereo precipita. Dalila rimane per più di sette ore in acqua prima di essere soccorsa: “Sentivo l’aereo sprofondare e da allora non ho voluto più volare”.



Non potendo più volare, la sua carriera si àncora all’Italia. L’attrice si ritira definitivamente dalle scene quando il figlio Christian, a soli 22 anni, perde la vita in un incidente stradale. Questo evento sconvolge completamente la vita di Dalila, che fino ad allora, nonostante le difficoltà, era riuscita a rimanere in piedi.

I flirt con i personaggi dello spettacolo

Dalila di Lazzaro, di una bellezza straordinaria, oltre che di un’eleganza innata, è stata molto corteggiata e ha avuto relazioni con importanti personaggi dello spettacolo: da Richard Gere ad Alain Delon, da Gianni Agnelli a Giovanni Terzi, attualmente compagno di Simona Ventura. Ospite da Caterina Balivo a “Vieni da me” ha raccontato del flirt con Jack Nicholson, che la chiamava “Sweet Dream“.

Sul suo profilo Instagram condivide attimi di vita quotidiana e appare in tutta la sua bellezza.

