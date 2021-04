Oscar 2021: la lista di tutti i vincitori, tre statuette per Nomadland

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile è andata in scena la cerimonia di premiazione degli Oscar. Giunti alla 93^ edizione, quest’anno si sono svolti con un paio di mesi di ritardo dal solito ma rispettando sempre la tradizione della notte più attesa per il mondo del cinema.

Tra gli Oscar più ambiti c’è quello per il miglior film, andato a Chloé Zhao per Nomadland che ha trionfato anche come miglior regia. Premiato come miglior attore protagonista è Anthony Hopkins in The Father, mentre miglior attrice protagonista Frances McDormand in Nomadland. Niente statuette per l’Italia.

I vincitori dei premi Oscar

Miglior sceneggiatura non originale

Borat 2

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Miglior sceneggiatura originale

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

Il Processo ai Chicago 7

Miglior film straniero

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Miglior attore non protagonista

Sacha Baron Cohen in Il Processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya in Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. in One Night in Miami

Paul Raci in Sound of Metal

Lakeith Stenfield in Judas and the Black Messiah

Miglior make-up e acconciature