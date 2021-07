Flaminia Morandi: chi è l’ex moglie di Maurizio Costanzo

Flaminia Morandi è una giornalista e scrittrice italiana. Laureata, ha conseguito un dottorato in Missiologia, all’Università Gregoriana di Roma. Ha lavorato e lavora tutt’oggi in importanti produzioni televisive. Flaminia Morandi è nota anche per essere la seconda moglie di Maurizio Costanzo. I due sposati negli anni ’70, insieme hanno avuto due figli: Camilla e Saverio. Nonostante la fine del matrimonio, tra Flaminia e Maurizio Costanzo c’è una grande stima: “Flaminia è la madre dei miei figli e io le sarò sempre grato di questo”, ha affermato lui.

Flaminia Morandi, biografia e matrimonio con Maurizio Costanzo

Flaminia Morandi nasce a Roma nel 1947. Dopo aver conseguito la laurea e il dottorato in Missiologia, la giornalista ha iniziato a lavorare per diversi programmi, sia radiofonici sia televisivi. Tra i più noti si ricordano “Fondamenti spirituali del futuro” e “In colloquio – alla scoperta della paternità spirituale“.

Sono gli anni ’60 quando Flaminia, giovanissima, conosce Maurizio Costanzo. Al momento dell’incontro è sposata con Alberto Michielini, ma la passione è incontrollabile e lascia il marito per Costanzo, che anni dopo commenterà così quella scelta:

“Non so come, lo lasciò per me. Era bellissima”

I due si sposano e la loro unione dura dal 1973 al 1984. Nel corso del matrimonio nascono due figli: Camilla nel 1973 e Saverio nel 1975.

Il matrimonio si interrompe alla fine degli anni 70, anche se il divorzio avverrà anni dopo. Secondo Costanzo il matrimonio è arenato per via del tradimento di lui, ma anche per il grande successo ottenuto in televisione.

Dopo la separazione, Maurizio Costanzo ha intrapreso una relazione con Simona Izzo, l’attrice italiana. La coppia si è lasciata dopo 3 anni, nel 1986. Dopodiché ha sposato la presentatrice televisiva Marta Flavi, dalla quale ha divorziato un anno dopo. È il 1995 quando avvengono le nozze tra Maurizio Costanzo e Maria de Filippi, con cui è tuttora sposato.

