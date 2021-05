Cecilia Rodriguez pizzicata a colazione con un altro: ecco di chi si tratta

Cecilia Rodriguez al momento è costretta a stare lontana da Ignazio Moser, nei giorni scorsi lui è infatti approdato all’Isola dei famosi per partecipare all’attuale edizione del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La fidanzata sente molto la sua mancanza ma ci ha tenuto più volte a precisare che lo sostiene e fa il tifo per lui per questa nuova avventura. Pochi giorni fa è stata anche ospite in studio per manifestare la sua vicinanza al compagno.

Intanto, mentre Moser non c’è, la bellissima modella argentina è stata pizzicata nei giorni scorsi in compagnia di un altro uomo. Di chi si tratta? È un nome molto noto nel mondo dello spettacolo, Cecilia Rodriguez era infatti insieme a Pierpaolo Pretelli. L’affascinante modello ha partecipato nei mesi scorsi alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha trovato anche l’amore. L’ex gieffino nella casa più spiata d’Italia ha infatti intrapreso una relazione sentimentale con Giulia Salemi. Ma cosa ci facevano i due insieme a Milano a colazione? A riprendere il loro incontro ci ha pensato il profilo Instagram Whoopsee, non è però noto il motivo del loro appuntamento.

Cecilia Rodriguez pizzicata in compagnia di Pierpaolo Pretelli, come mai erano insieme?

Dal video circolato sul web è sembrato che Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez discutessero come due buoni amici, ma non si sa cosa si siano detti. Tanti sono i loro intrecci, la fidanzata dell’ex gieffino è stata in passato legata sentimentalmente all’ex della Rodriguez, Francesco Monte. Le due nei giorni scorsi si sono anche ritrovate insieme nello studio dell’Isola dei famosi. La sorella di Belen era lì per Moser, Giulia invece per la mamma Fariba. Il rapporto tra le due sembra essere buono, dopo la puntata si sono anche fatte un selfie e lo hanno postato sui social. In molti continuano però a chiedersi come mai Giulia non fosse a colazione con il fidanzato e Chechu.

