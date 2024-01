Antonella Fiordelisi, flirt con De Martino e Spinalbese? Lei svela la verità

Negli ultimi giorni Antonella Fiordelisi è finita spesso al centro del gossip per via della sua sfera personale. Stando ai rumors dopo la fine della sua storia d’amore con Eduardo Donnamaria avrebbe trascorso una romantica e passionale notte con Antonino Spinalbese. Tra i suoi flirt passati ci sarebbe un altro ex di Belen Rodriguez ed è un’indiscrezione che era trapelata già qualche tempo fa, si tratta di Stefano De Martino.

In un’intervista concessa a Fanpage l’ex gieffina ci ha tenuto a fare chiarezza in merito ai gossip che stanno circolando sul suo conto. Ha dovuto fare i conti con varie critiche e polemiche ed è per questo che ha deciso di raccontare la sua verità. A detta sua ha letto troppe sciocchezze sul suo conto, infatti ha deciso di procedere per vie legali. Ci ha tenuto a precisare che è del tutto fake la storia che le è stata attribuita con Antonino Spinalbese, l’ex gieffino lo ha visto solo in amicizia.

Antonella Fiordelisi ha fatto sapere che l’unica cosa vera che sta circolando su di lei riguarda la sua nuova frequentazione. Da poco infatti sta sentendo una persona che le interessa molto e spera che tutte le notizie fake sul suo conto non rovinino il suo nuovo flirt. Su Stefano De Martino ha invece detto di averlo incontrato una sola volta nel 2021, periodo in cui Belen stava con Spinalbese. Ci ha tenuto a precisare che in tutta la sua vita non è mai stata con un ragazzo fidanzato. Ha poi concluso dicendo: “Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto.”

