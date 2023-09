Stefano De Martino ha tradito Belen? “Non sono un santo ma…”

Si torna a parlare della fine della storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, questa volta sembrava che la relazione procedesse a gonfie vele ma si sono detti di nuovo addio. Da settimane lei ha ufficializzato la storia d’amore con Elio Lorenzoni, il conduttore campano è stato invece pizzicato con una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo.

L’ex marito di Belen ospite di Francesca Fagnani a Belve si è lasciato sfuggire alcune dichiarazioni che hanno smentito quanto insinuato più volte dalla showgirl in passato. Più volte infatti lei lo ha fatto passare per ‘traditore’, lui però ci ha tenuto a precisare che il loro matrimonio non è finito per un tradimento. Ha poi aggiunto: “Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti.” Ha assicurato di non essersi mai innamorato di altre donne o di aver avuto relazioni parallele mentre era impegnato sentimentalmente.

Stefano De Martino ha continuato dicendo che gli uomini che hanno l’amante lui non li ha mai capiti perché deve essere una grossa fatica portare avanti più relazioni contemporaneamente. Stando alle sue parole quindi non ha mai tradito Belen Rodriguez, cosa ha causato allora la rottura? Questo non è noto, si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più su ciò che è successo tra loro.

LEGGI ANCHE -> Belen e Stefano, non è finita per sempre? L’indiscrezione