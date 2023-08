Belen e Stefano, non è finita per sempre? L’indiscrezione

Da quando la loro storia d’amore è giunta di nuovo al capolinea in moltissimi stanno sperando in un loro ritorno di fiamma, i fan della coppia saranno felici di sapere che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbe non essere definitivamente finita. Di certo non è la prima volta che si dicono addio per poi riconciliarsi, il loro amore è sempre stato talmente forte che dopo qualche tempo non riescono più a stare lontani.

Succederà anche questa volta? Dopo la rottura con il conduttore campano Belen Rodriguez era stata pizzicata con un altro uomo, però sembra che tra i due ci sia solo un’affettuosa amicizia. Il settimanale Nuovo Tv fa sapere che la loro storia d’amore potrebbe far sognare ancora tutti coloro che li seguono e li amano come coppia. Tra le varie cose si legge: “Tra loro non è finita, torneranno presto insieme. Maria lavora già per farli ricucire.”

Stando alla nota rivista la De Filippi starebbe provando ad aiutare Belen e Stefano a riconciliarsi ed è l’unica delle poche che potrebbe riuscirci. Si legge poi che la nota conduttrice per loro è come una madre e sapendo che ogni tanto si scontrano perché sono due teste calde farà di tutto per far tornare il sereno tra loro.

