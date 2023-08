Stefano De Martino, nuovo amore dopo Belen? Lo scoop di Corona

Da settimane non si fa che parlare dell’ennesima rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, questa volta la loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele ma il nuovo addio ha spiazzato tutti. In molti si chiedono se dopo il momento di crisi tornerà il sereno tra loro, al momento però non sembrano essere vicini ad una riconciliazione.

Il noto conduttore avrebbe già intrapreso un nuovo flirt, a lanciare lo scoop ci ha pensato Fabrizio Corona. Ha fatto sapere che alcuni suoi amici lo hanno beccato in Sardegna con la nuova fiamma, è una ragazza famosa. Di chi si tratta? Della modella, attrice e influencer Beatrice Vendramin. È la testimonial di molti noti brand e in passato è stata legata sentimentalmente per circa due anni con Fred De Palma, ha avuto una relazione anche con l’attore Giacomo Giorgio.

Stando a quanto rivelato dall’ex re dei paparazzi Stefano De Martino è arrivato in Sardegna a fine luglio insieme ad alcuni amici napoletani. Era in barca con l’influencer Ginevra Mavilla, ma tra loro ci sarebbe solo amici, la liaison infatti sarebbe nato con Beatrice Vendramin. Ha già dimenticato Belen o si tratta di un semplice flirt estivo destinato poi a finire? Non ci resta che attendere per saperne di più.

