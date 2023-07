De Martino e Belen al capolinea? Lui senza fede, lei ricomincia da capo

Nei giorni scorsi il settimanale Diva e Donna aveva assicurato che Stefano De Martino e Belen Rodriguez erano stati vicini all’addio. Una recente vacanza nelle Isola Pontine sembrava averli riavvicinati ma a quanto pare il sereno non è durato a lungo. Diversi indizi infatti fanno pensare che i due siano di nuovo in crisi, il loro matrimonio potrebbe essere di nuovo giunto al capolinea.

Alla presentazione dei palinsesti Rai il noto conduttore campano si è presentato senza la fede al dito, un campanello d’allarme che ha fatto subito pensare ad un’altra crisi in corso con la favolosa argentina. Ma non è finita qua, anche Belen Rodriguez infatti ha lasciato intendere che qualcosa tra loro va. Dopo aver cancellato dal suo profilo Instagram un recente post che ritraeva lei e il marito insieme ha pubblicato uno scatto aggiungendo questa frase nella didascalia: “Si ricomincia da capo.” In un altro post ha fatto sapere che lei è abituata alla tempesta, insieme a lei balla.

Gli indizi non lasciano molti dubbi, sembra infatti che la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia di nuovo a rischio, potrebbero essersi già lasciati ma non si conosco al momento altri dettagli. Romperanno presto il silenzio per confermare o smentire le insistenti voci che parlano di una nuova crisi? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

