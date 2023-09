Loredana Lecciso su Romina Power: “Ho provato ad avere rapporti…”

Da anni non si fa che parlare del ‘triangolo’ formato da Loredana Lecciso, Romina Power e Albano Carrisi. Quella tra i due stimati cantanti è stata una storia d’amore molto chiacchierata, a distanza di tempo dalla rottura sono riusciti ad avere un rapporto sereno, infatti continuano a lavorare insieme. La loro è una famiglia allargata, ma non c’è alcun legame tra la compagna del cantante e la sua ex moglie.

In tutti questi anni Loredana Lecciso non ne ha mai voluto parlare, in una recente intervista concessa ad Adnkronos però si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni. A detta sua l’hanno sempre dipinta come una donna aggressiva, ma in realtà è molto sensibile e fragile. Da tempo ha deciso di concentrarsi sulla sua famiglia e sui suoi hobby, ha ridotto anche le ospitate televisive perché aveva bisogno di un po’ di normalità.

La compagna di Albano Carrisi ci ha tenuto a precisare che non c’è nessun ménage a trois, le notizie che si leggono sono solo delle invenzioni mediatiche, loro vivono insieme e sono una famiglia. Riferendosi poi a Romina Power ha fatto sapere che non ha alcun rapporto né con lei né con i suoi figli, dopodiché ha svelato: “All’inizio ho provato ad avere rapporti con loro ma non è stato possibile e non per colpa mia.”

Si è detta poi stanca di passare ancora come una ‘rovina famiglie’, quando ha incontrato il compagno erano entrambi single. Loredana Leccico ha concluso dicendo che il compagno prima di lei aveva già avuto un’altra relazione, lei non ha rovinato nessun matrimonio.

LEGGI ANCHE -> Jack Vanore sull’addio a UeD: “Mi è stata diagnosticata una patologia…”